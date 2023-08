New York | tiktoker prova il bagno della Trump Tower | la recensione è tutta da ridere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 28 agosto 2023) Uno dei luoghi simbolo di Newè la, di proprietà del candidato alle presidenziali americane del 2024. Unahato i bagni del grattacielo e il suo parere è a tratti esilarante. Di tanto in tanto, vengono scritte pagine di storia, che verranno ricordate per molti anni a venire. Lo scorso 25 agosto, dopo oltre due anni di assenza da Twitter (oggi chiamato X), Donaldè tornato a postare sul social network di Elon Musk. Il post precedente risaliva al gennaio del 2021. Lo scatto in questione è letteralmente iconico: si vede l'ex presidente degli Stati Uniti in una foto segnaletica. Nell'immagine c'è anche scritto: "Interferenza nelle elezioni! Mai arrendersi" e il link al sito personale dell'imprenditore nato nel 1946 a New. Per ...