Natalia Burlinova | le attività in Italia della spia che reclutava nuovi agenti

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) C’è una elegante signora russa, sulla quarantina, che ha frequentato gli alti salottini. Coltivato relazioni tra Mosca e Roma, senza far capire però di lavorare in realtà per il servizio di intelligence Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (Fsb), glipiù quotati del Cremlino. Questa la storia di, ricostruita da Paolo Mastrolilli su Repubblica, che parte da una incriminazione. Non da casa nostra, ovviamente, ma dal Dipartimento Giustizia americano.e la trama di spie russe in Occidente I primi a rendere il caso mediatico sono i giornalisti del New York Times, che venerdì scorso hanno pubblicato un rapporto dell’intelligence americana che denuncia la nuova strategia dell’Fsb per influenzare l’opinione pubblica occidentale. Nel dossier compare ...