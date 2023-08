Natalia Burlinova | il caso dell' agente russa che recluta spie in Europa e Usa

Convegni e incontri Nel dossier, pubblicato proprio nei giorni dalla misteriosa morte di Prigozhin appare anche lei,. Gli agenti dell'Fbi seguono i suoi movimenti dal 2015, quando ...28 ago 15:07, le attività in Italia della spia che reclutava nuovi agenti - VIDEO 28 ago 13:20 Polonia, Lituania e Lettonia: via da Bielorussia gruppo Wagner Polonia, Lituania e ...... Servizio federale per la sicurezza), i servizi segreti russi: è questa l'accusa con cui l' FBI americano ha incriminato, ufficialmente docente ed esperta di politica ...

Burlinova, l'agente russa sotto copertura: "È una spia" accusa l'FBI. Coinvolta anche l'Italia RaiNews

Incriminata dall'intelligence statunitense, avrebbe reclutato esperti e intellettuali occidentali (alcuni italiani) per diffondere la propaganda del Cremlino tramite conferenze ed eventi di politica e ...NEW YORK — Natalia Burlinova è un’elegante signora quarantenne russa che frequenta il nostro Paese, partecipa a conferenze di alto livello sulla politica estera, e ospita a Mosca… Leggi ...