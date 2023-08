Napoli Vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Sono in palio tre punti pesantissimi soprattutto per i biancocelesti reduci da due sconfitte consecutive.Vssi giocherà sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campioni d’Italia sono partiti subito benissimo infilando due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo. Ora si cercherà di chiudere questo trittico a punteggio pieno prima della sosta per le nazionali. Brutto invece l’avvio stagionale dei biancocelesti che sono stati battuti da Lecce e Genoa. Pochi, o forse nessuno, si immaginava un simile inizio, ma nulla è ancora perduto, a patto di rialzare subito la testa contro un avversario decisamente molto forte. LE ...