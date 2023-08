Napoli-Sassuolo | promosso l’arbitro Giua | commesso un solo errore

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulAntono, in particolare sul modo in cui ha diretto il match tra. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sancisce l'en plein di inizio stagione per gli azzurri, superando anche l'ostacolo neroverde da sempre ostico e inanellando un'altra prestazione importante, persino in crescita

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sull’arbitro Antono Giua, in particolare sul modo in cui ha diretto il match tra Napoli e Sassuolo. Il Napoli ha battuto il Sassuolo nella giornata di ieri ...Al Maradona i padroni di casa del Napoli guidati da Rudi Garcia ospitano il Sassuolo di Alessio Dionisi. La gara è valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.