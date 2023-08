Napoli-Sassuolo 2-0 | gol di Osimhen e Di Lorenzo

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si impongono con il gol di, a segno su rigore, e con la rete di Di. Gli azzurri hanno 6 punti dopo 2 partite, ilè ancora fermo a zero. Pronti, via e ilbussa. Dicrossa, Raspadori conclude: palo dopo un minuto e il copione è già chiaro. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 15? con il rigore che l’arbitro assegna, dopo il ricorso al Var, per il contatto tra Boloca e Politano.non sbaglia dal dischetto, 1-0. Ilnon punge, ilpuò gestire il match in scioltezza senza forzare. Al 34? ...

Meret 6 Impegnato solo una volta, dalla grande distanza. Di Lorenzo 7.5 Aggiunge il suo primo gol in campionato ai due assist di Frosinone, sempre più leader e decisivo. Rrahmani 7 Insuperabile ...... dove ilsi è stabilito dal 12 settembre del 2022 e dà l'idea di non voler traslocare, ...il vecchio e dopo il facile debutto a Frosinone è arrivato anche il bis al Maradona contro il, ...Commenta per primo Ilvince e convince contro il, 2 - 0 il risultato finale. Buona la seconda per Rudi Garcia che ha commentato così il match in conferenza stampa: POTENZIALE DEL- 'La serata è ...

Il Napoli va con Osimhen e Di Lorenzo: Sassuolo ko Sky Sport

Seconda sconfitta di fila per il Sassuolo di Alessio Dionisi che a Napoli non riesce a strappare punti. «Dopo la prima parte, siamo usciti e pian pianino stavamo facendo qualcosa di ...«Ai calciatori ho detto: un giorno che sarete stanchi, abbassate la testa e guardate il tricolore. È una spinta, un onore: vogliamo difenderlo al meglio, come fatto nelle prime ...