Napoli-Lindstrøm | domani le visite mediche Di Marzio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dicomunica la definizione dell’affare trae Eintracht Francoforte per il centrocampista classe 2000 Jesper. Il club di De Laurentiis ha già fissato leper«Ilha definito la trattativa con l’Eintracht per Jesperledel classe 2000». Il @sscha definito la trattativa con l’@Eintracht per Jesper #ledel classe 2000@SkySport — Gianluca Di(@Di) August 28, 2023è principalmente un esterno sinistro, ma può giocare in quasi tutte le posizioni ...