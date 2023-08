Napoli | Lindstrom atterrato a Roma

(Di lunedì 28 agosto 2023) Jesperè arrivato in Italia, atterrando all’aeroporto Fiumicino di. Domani effettuerà le visite mediche in vista della firma sul contratto che lo legherà al. Si tratta di un prestito oneroso per 5 milioni di euro che la squadra campione d’Italia pagherà all’Eintracht Francoforte. SportFace.

Commenta per primo Ci siamo, Jesperè pronto per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del. In panchina per tutta la gara di ieri della sua ormai ex squadra, l'Eintracht Francoforte, aspettava solo l'ok per ...Ottima operazione di mercato delche si è assicurato le prestazioni di un 23enne che ha già giocato in Bundesliga e ha nove presenze nella Nazionale danese.Calciomercato, esclusiva CalcioNapoli24: Jesperè atterrato a Roma! Nuovo acquisto mercatoa Fiumicino Ultime notizie CalcioNapoli24 : il trequartista danese dell'Eintracht Francoforte è appena sbarcato all'Aeroporto di Fiumicino, a Roma, con il volo Lufthansa LH238 ...

Napoli, fatta per Jesper Lindstrom: domani le visite mediche - Sportmediaset Sport Mediaset

Ancora una volta nessuno riesce a indovinare col Napoli. In molti sostenevano che il mercato della ... dimostrando di avere delle ottime qualità tecniche: Jesper Lindstrom. Da lì, probabilmente, il ...Jesper Lindstrom, che è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match dell'Eintracht Francoforte contro il Mainz, presto raggiungerà Napoli. Il danese è arrivato a Napoli". Ha evidenziato ...