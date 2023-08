Napoli | Lindstrom atterrato a Fiumicino | ora visite mediche e firma

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA - Jesperall'aeroporto died è pronto ad abbracciare il, che nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con l'Eintracht Francoforte per l'acquisto del 23enne ...

Ilè ormai pronto ad accogliere Jesper. Dopo l'accordo raggiunto tra il club azzurro e l' Eintracht Francoforte , l'esterno danese svolgerà le visite mediche domani e si trasferirà in ...ROMA - Jesperè atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è pronto ad abbracciare il, che nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con l'Eintracht Francoforte per l'acquisto del 23enne fantasista ...Jesperè finalmente arrivato in Italia ed è ormai sempre più vicino a vestire la maglia del. Il calciatore danese è atterrato quest'oggi all'aeroporto di Fiumicino e domani svolgerà a Villa ...

Napoli, fatta per Jesper Lindstrom: domani le visite mediche - Sportmediaset Sport Mediaset

Jesper Lindstrom è, virtualmente, un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore danese è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino a Roma.Jesper Lindstrom è atterrato a Fiumicino e si prepara per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma con il Napoli. CALCIOMERCATO NAPOLI. Jesper Lindstrom è atterrato a Fiumicino poco dopo le 19 ...