Napoli | l'agente di Zanoli incontra il club | il Genoa spera ancora

Calciomercato- Il manager dell'attaccante delVictor Osimhen , Roberto Calenda , attende che il suo assistito dia il via libera alle firme come racconta l'edizione odierna de Il Mattino . Rinnovo Osimhen, le cifre Secondo quanto riportato ...Calciomercato- Nel pomeriggio, dopo lo sfogo della settimana scorsa, potrebbe esserci un altro incontro tra Alessandro Moggi e il ds delMauro Meluso per discutere del futuro di Alessandro Zanoli , come racconta l'edizione odierna de Il Mattino . Zanoli -, le ultime sul futuro CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...... ma le cifre dell'accordo con ilnon sono ancora trapelate. Nel pomeriggio l'esterno era ... si aspetta nelle prossime ore la decisione definitiva di Kaio Jorge , raggiunto dal suoa ...

Rinnovo Kvaratskhelia, ci siamo: oggi l'agente è a Napoli Corriere dello Sport

Sembra non essere ancora giunta ai titoli di coda una delle telenovele più lunghe del mercato estivo nostrano. Malgrado le costanti chiusure del Napoli nei confronti di un possibile prestito di Alessa ...Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di ...