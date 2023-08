Napoli | Gaetano va in prestito al Frosinone Spalletti ribadiva il suo potenziale | “È fortissimo”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gianlucaè prossimo al trasferimento al. Lo scorso anno ha fatto esperienza con la maglia delcon dieci presenze. In questa squadra ha fatto vedere le sue ottime qualità stregando un po’ tutti. Ha giocato poco con la maglia azzurra ma la sua tecnica non si discute affatto. Peril centrocampista L'articolo

6 Obiettivo 6 punti, per riprendere subito Milan ee dare il via a una rovente lotta scudetto. L' Inter di Simone Inzaghi è chiamata alla prima ...all'ex ancora di proprietà nerazzurra...Parchi e cimiteri chiusi aa causa dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale per temporali, vento ... Con un'ordinanza del sindaco,Manfredi, è stata inoltre disposta ...Cimiteri chiusi ail 29 agosto a causa dell'allerta meteo Cimiteri chiusi aper tutta ... il sindacoManfredi ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura dei cimiteri, ...

Il Mattino annuncia: Gaetano in queste ore va via, addio temporaneo al Napoli! La destinazione CalcioNapoli24

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha palesato dinnanzi a tifosi e collaboratori il suo proverbiale ottimismo.Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. Il cielo è scuro e minaccioso oggi, non promette nulla di buono. Brevi rovesci si sono verificati questa mattina, all'alba.