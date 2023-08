Napoli | fatta per Lindstrom | domani le visite mediche

... è a un passo dal diventare un nuovo esterno offensivo delJesper Lindstrom, giocatore dell'Eintracht Francoforte, è a un passo dal diventare un nuovo esterno offensivo del. Secondo ...Già 5 di distacco dalle prime della classee Milan, quest'ultima tra l'altro prossima ... Aspetto a dire 'benvenuto', perché fino alle firme non è mai. Ce lo dice la storia. Soprattutto ce ...Niente, la sua Roma non ce l'ha. Stessa sorte toccherà ai cugini di Ponte Milvio. Le romane ... Doppia sconfitta per Sor Polpetta che dovrà cercare riscatto nella difficile trasferta di. Ed ...

"Napoli, fatta per Lindstrom": l'annuncio dalla Germania Corriere dello Sport

Lasciamolo tranquillo, è giovane, viene dal Brasile, sta imparando la lingua, il calcio italiano ed anche il calcio del Napoli. Io lavoro con lui, lo faremo crescere tanto, è un acquisto importante ...Come riportato da Opta Italia, infatti, il Napoli per la prima volta nella sua storia ha vinto l’esordio casalingo stagionale in Serie A per otto stagioni consecutive. Garcia ha replicato ciò che era ...