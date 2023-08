Napoli | è fatta per Lindstrom | martedì visite mediche e firma | le cifre del trasferimento ed ingaggio

(Di lunedì 28 agosto 2023) La SSCha definito l’acquisto di Jesper. L’annuncio arriva direttamente dell’esperto di mercato di SKY, Gianluca Di Marzio, il quale rivela come il calciatore sosterrà nella giornata dilecon il club e poi procederà are il contratto negli uffici del presidente Aurelio De Laurentiis. “Ilha ormai L'articolo

Ultime notizie calciomercato- È, c'è la fumata bianca per l'arrivo di Jesper Lindstrom aldall' Eintracht Francoforte . Stamattina non s'è allenato con i compagni, ed è in programma nelle prossime ore il ...... le due voci più pesanti sono coperto e servizio In conclusione, mangiare aè molto più di ...da quando è iniziata la guerra degli scontrini (precisamente dal momento in cui è statapagare .... di Gerardo Casucci L'ultima tappa del mio viaggio americano è stata la capitale delle capitali, la città dai mille volti e dalle mille opportunità, la modernitàagglomerato urbano, l'...

"Napoli, fatta per Lindstrom": l'annuncio dalla Germania Corriere dello Sport

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom, 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma da De Laurentiis e ...La Ocean Viking è arrivata nel porto di Napoli con a bordo 254 migranti. La nave ha fatto il suo ingresso in porto alle 8.16 dopo una notte in mare e dopo… Leggi ...