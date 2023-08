My Home My Destiny anticipazioni trama 29 agosto | Mehdi trova la lettera d' addio di Zeynep

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ledelladi MyMy, che tornerà martedì 292023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. MyMytorna domani, martedì 292023, alle 15:45 su Canale 5 con la seconda puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir: sabato 2 settembre verrà infatti trasmesso il finale della prima stagione (la soap ne conta in tutto due). A patire dalla prima settimana di settembre MyMysembra dover momentaneamente sparire dai palinsesti: che sorte attende la seconda stagione del nuovo successo turco di Canale 5? MyMy: riassunto della puntata del 28 ...

MyMytorna domani, martedì 29 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con la seconda puntata della nuova settimana. Che dovrebbe essere anche l'ultima per la soap con Demet Özdemir: sabato 2 ...Credits photo: @Mediaset Le anticipazioni di MyMy, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 28 agosto al 2 settembre 2023 . Tratta da un ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMyche andranno in onda oggi, 28 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in ...

My Home My Destiny anticipazioni trama 28 agosto: Mehdi scopre la verità sul bambino di Benal! Movieplayer

La convivenza con Benal (Incinur Sevimli), in attesa di una bambina dal marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), metterà a dura prova la povera Zeynep ...Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 29 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. My Home My Destiny torna domani, martedì 29 agosto 2023, alle 15:45 ...