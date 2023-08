My Home My Destiny | anticipazioni dell’episodio 35 in onda lunedì 28 agosto 2023

... LEI, E L'ALTRO - I PARTE 20:20 - WILL & GRACE - LUI, LEI, E L'ALTRO - II PARTE 20:50 - WILL & GRACE - C'E' UN NUOVO WILL 21:25 - I GRIFFIN - VIVERE INSIEME La 5 18:05 - MYMY19:05 - ...In MymyNermin vorrà regalare un momento di intimità a Zeynep e Mehdi, sempre costretti a condividere la loro vita coniugale con l'intera famiglia. In più a casa non si vivrà un bel clima, ...Le Anticipazioni della puntata di MyMyin onda su Canale5 il 28 agosto 2023 , alle ore 15.45 , Nermin scoprirà che Benal è incinta e che il figlio che porta in grembo è di Mehdi. Le due donne si alleeranno , sperando che il ...

“My home my destiny”, le trame dal 28 agosto al 2 settembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Cambia la programmazione Mediaset a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità saranno legate in primis alla fascia del pomeriggio, dove si assisterà a una rivoluzione dovuta al ritorno di Uomini ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...