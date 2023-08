Moviola Juve - Bologna | Di Bello | cosa hai fatto sul rigore! Voto 3

Ricomincia come ha finito. Male. Anzi, malissimo. Il rigore negato al Bologna, chiaro, solare , anche facile da fischiare, è una cosa da sospensione a tempo indeterminato, da punizione esemplare ...Allo Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (inviato all'Allianz Stadium) - Lainaugura la sua Serie A 2023/24 in casa con un pareggio contro il Bologna di Thiago Motta. ......il pari di Vlahovic che fissa il risultato di una partita che farà discutere sul tema. La ... Tra il 56 e il 58 laè pericolosa con Bremer e Fagioli, mentre il var torna protagonista al 70 . ...

Serie A - Juventus-Bologna, la moviola: gol di Vlahovic annullato, Rabiot in fuorigioco Eurosport IT

Decisione davvero che si fa fatica a spiegare, anzi no: perché Di Bello - lo analizzeremo dopo - era comunque già andato al monitor per valutare l’impatto di un fuorigioco (anche qui: mica è colpa sua ...Episodio da moviola al 71' di Juventus-Bologna, con la panchina rossoblù che si infuria per un contatto in area bianconera quando il risultato è ancora sullo 0-1. L'arbitro Marco Di Bello… Leggi ...