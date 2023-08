MotoGP | il 7 settembre l’evento ‘TavulliaVale’ | Valentino Rossi riceverà le chiavi della città di Tavullia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Giovedì 7sarà una giornata speciale per, chelediVale‘ si terrà alle ore 20.30, proprio nel weekend del Gp di San Marino eRiviera di Rimini, valevole per il campionato mondiale di. Una scelta non casuale dato che la cittadina marchigiana avrebbe dovuto celebrare il ‘Dottore’ già lo scorso 19 maggio, mafu posticipato per via dell’alluvione che colpì il popolovicina Emilia Romagna. SportFace.

Prossima tappa Monza , il 3, dove Verstappen proverà a migliorare ulteriormente i suoi ... Aleix Espargaró vince a Silverstone in0 07 Agosto 2023... NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30) 15.00 - SPRINT -(SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30) 16.10 - GARA 2 - MOTOE (differita SKY, NOW alle 18.00) Domenica 309.45 - Warm Up(...SEGNALAZIONI SKY / NOW - 27 AGOSTO - 22023 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo ...,™ UEFA Champions League, Serie A e molto altro ...

MotoGP, GP Catalogna 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 1-3 settembre OA Sport

Nel primo weekend di settembre inizia la seconda metà di stagione della MotoGP. Si torna in Catalogna dove l'anno scorso Aleix Espargaro la combinò grossa. Saldamente al comando c’è Pecco Bagnaia ...Domenica 3 settembre assisteremo al Gran Premio di Catalogna, undicesimo atto di un Mondiale MotoGP di cui Francesco Bagnaia è sempre più padrone. Grazie al perentorio trionfo austriaco, Pecco ha ...