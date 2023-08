MotoGP | GP Catalogna 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 1-3 settembre

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’inizio disarà senza respiro per tutti gli appassionati di motori. Oltre alla Formula 1 a Monza, ci sarà anche il Motomondiale impegnato nel GP della, undicesimo appuntamento di questa stagioneSi tratterà di unmolto importante per Francesco Bagnaia che, dopo aver rasentato la perfezione al Red Bull Ring sarà motivato a macinare ancora punti per allungare nella classifica piloti e ipotecare sempre di più il discorso per il secondo titolo mondiale. Il Montmelò rappresenta una vera e propria croce per Pecco: su questo tracciato non è mai riuscito a concludere nelle prime cinque posizioni. Previsto grande spettacolo inoltre nelle classi minori: in Moto2 si rinnoverà la sfida tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, separati da soli dodici punti in classifica (176 contro ...

Venerdì 1 settembre 08:25 - 08:45 MotoE, PL1 09:00 - 09:35 Moto3, PL1 09:50 - 10:30 Moto2, PL1 10:45 - 11:30, P1 (diretta scritta ...Tutto il Gran Premio della disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche, Sprint e gara saranno visibili anche in ...Il Campionato Mondialesi sposterà ora a Barcellona per l'undicesimo Gran Premio della stagione, il GP della, in programma dal 1 al 3 settembre . Spielberg si conferma circuito ...

Un anno fa Francesco Bagnaia venne messo k.o. al Montmelò alla prima curva per effetto di un errore di valutazione in frenata da parte di Takaaki Nakagami che mise k.o. il pilota della Ducati e Alex R ...Come parte del MotoGP™ VideoPass Free Trial ora puoi riscoprire le gare più emozionanti di sempre andate in scena sul circuito catalano ...