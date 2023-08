(Di lunedì 28 agosto 2023) Domenica 3 settembre assisteremo al Gran Premio di Catalogna, undicesimo atto di un Mondialedi cuiè sempre più padrone. Grazie al perentorio trionfo austriaco,ha portato a 62 punti il suo vantaggio su Jorge Martin e a 68 lunghezze quello su Marco Bezzecchi. Cionondimeno, nell’imminente weekend, il ventiseienne piemontese si troverà ad affrontare uno dei contesti a lui più sgraditi, ovverodel. Gli esordi, per la verità, non sono così negativi. Nel 2013, come tutta la stagione inaugurale in Moto3, è d’apprendistato. L’allora teenager conclude 17° dopo essere scattato dalle retrovie della griglia. Nel 2014 è condizionato da una qualifica negativa, ma risale sino al 10° posto. Però, dall’anno successivo, il rapporto tra ...

Catalunya 2022, Barcellona: l'incidente tra Taka Nakagami (Honda), Alex Rins (Suzuki) eBagnaia (Ducati) Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi , nel corso di un'intervista rilasciata a Federico Aliverti al Meeting di Rimini 2023 , ha parlato del rapporto conBagnaia e della loro rivalità in pista: 'Secondo me il primo rivale è il compagno di squadra, è impossibile avere amici in pista . I piloti devono essere cattivi, ovviamente in senso buono.

MotoGP, Francesco Bagnaia farà pace con il Montmelò Un decennio di "litigi" fra Pecco e l'autodromo catalano OA Sport

I piloti della MotoGP sono pronti a scendere in pista al Montmelò per un appuntamento classico del calendario. Il tracciato offre spunti molto interessanti per il suo livello tecnico e la bellezza ...ROMA – Dopo il weekend in Austria, la MotoGP fa tappa in Spagna per il Gran Premio di Catalogna 2023. L’obiettivo del campione iridato in carica Francesco Bagnaia è quello di confermarsi al vertice de ...