MotoGP | Alex Rins salterà anche il GP della Catalogna Lecuona ancora sostituto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Niente da fare per. Il pilotaHonda LCR non èpronto per tornare in pista dopo il brutto infortunio rimediato al Mugello, dove ha subito una rotturatibia e del peronegamba destra. Sale dunque a cinque il numero di gare perso dallo spagnolo che, dopo Sachsenring, Assen, Silverstone e Austria, sarà costretto a saltareil GP, previsto a Barcellona questo fine settimana. A quanto pare, malgrado l’operazione si sia conclusa in modo positivo, il centauro ha avuto un tempo di ripresa molto più lungo rispetto al previsto. Al momento, da quanto riportano fonti interne, il problema principale riguarda la guarigione dei nervi del piede. La scuderia giapponese nella mattinata di oggi, ...

Montmelò prima e Misano poi saranno gli homeGP diMarquez e Fabio Di Giannantonio rispettivamente e ovviamente del Team Gresini. Grandi aspettative sie per il pilota iberico che per ...Il tutto in un team, quello del Monster Energy Yamaha, che per il 2024 ha comunque già ufficializzato la volontà di schierare accanto a Fabio Quartararo , il nuovo arrivatoRins , in ...Catalunya 2022, Barcellona: l'incidente tra Taka Nakagami (Honda),Rins (Suzuki) e Francesco Bagnaia (Ducati) COME SEGUIRE LAIN DIRETTA GLI ORARI TV SU SKY SPORTHD (NOW) ...

MotoGP: Alex Rins salterà anche il GP della Catalogna. Sarà sostituito ancora da Lecuona OA Sport

Il calvario di Alex Rins non è ancora finito: infortunatosi al Mugello ormai tre mesi fa prosegue e il portacolori LCR dovrà attendere ancora prima di tornare in pista. A Barcellona, appuntamento di c ...Dopo oltre quarant’anni nel mondiale, a fine stagione Sito Pons e la sua Pons Racing chiuderanno una storia importante con cinque titoli piloti, tre per team, settantuno vittorie. Sito lascia il posto ...