Motociclismo | dramma in Brasile | morti due piloti durante una gara del campionato nazionale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Duebrasiliani sonoin seguito ad un incidenteunadeldi Moto 1000 GP. La tragedia si è consumata a Cascavel, nello stato del Paranà, dove verso la fine del primo giro il 42enne André Veríssimo Cardoso ha perso il controllo della moto ed è finito per terra. Non appena si è rialzato, è stato colpito in pieno da un’altra moto, quella del 38enne Erico Veríssimo da Rocha, anche lui sbalzato dal mezzo. I due sono stati immediatamente trasportati in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e sono deceduti. Laè stata prima sospesa e poi definitivamente cancellata. SportFace.

... Trofeo Italiano Amatori inserita nel programma della Coppa Italia divelocità, si è ... piloti e conoscenti di entrambi per l' immaneche si è consumato ancora una volta, in questi ...Ildi Mathis e dei baby piloti. Mathis Bellon era una promessa del: proprio un incidente in pista ha stroncato l'esistenza di questo piccolo campione, non il solo purtroppo ad ...... Trofeo Italiano Amatori inserita nel programma della Coppa Italia divelocità, si è ... piloti e conoscenti di entrambi per l' immaneche si è consumato ancora una volta, in questi ...

Tragedia al Mugello, drammatico incidente in una gara di moto: è morto un pilota di 36 anni Fanpage.it

Dramma al Mugello durante una gara motociclistica per amatori ... Un tragico incidente avvenuto sul circuito del Mugello ha sconvolto il mondo del motociclismo italiano. Una carambola che ha coinvolto ...Un motociclista è morto questa mattina all'interno dell'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) dopo essere rimasto coinvolto, assieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partec ...