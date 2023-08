Mostro di Loch Ness | la caccia 2 0 con droni | sensori e volontari per le foto

(Di lunedì 28 agosto 2023) A quasi un secolo dagli ultimi avvistamenti, ildicontinua ad affascinare e intrigare. Nei giorni scorsi è partita la più grande ricerca degli ultimi 50 anni a mezzo dia sofisticate apparecchiature acustiche. Come riferito dal “Guardian”, centinaia dida tutto il mondo hanno raggiunto le rive del lago scozzese, attualmente ai suoi minimi livelli dal 1989 per il cambiamento climatico, quindi con buone speranze di avvistare finalmenteie, nomignolo affettuoso della creatura leggendaria. Nel lago anche ia rilevamento termico per la grandeie (Instagram)di, la2.0 Lo scorso fine settimana ...

Nessun segno di Nessie è stato rilevato in Scozia dopo la più grande operazione di ricerca deldiNess degli ultimi 50 anni. Una ricerca 2.0 con decine di volontari, droni dotati di scanner termici, barche con telecamere a infrarossi, idrofono. Tutti i mezzi più tecnologici ...Parte la più grande caccia di sempre aldiNess Sono passati 90 anni da quando Aldie Mackay, manager dell'hotel Drumnadrochit, una sera fece irruzione nel bar per allertare i clienti che sbalorditi appresero dell'esistenza di ...Come i giornali di tutto il mondo riportano, è in corso la più grande ricerca conosciuta deldiNess, che ha chiamato a raccolta sul lago scozzese volontari attrezzati con idrofoni e ...

Scozia, proseguono ricerche del leggendario mostro di Loch Ness - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 28 ago. (askanews) - Nessun segno di Nessie è stato rilevato in Scozia dopo la più grande operazione di ricerca del mostro di Loch Ness ...(LaPresse) Si è riaccesa in Scozia la caccia al mostro di Loch Ness, il più grande e profondo lago del Paese. I ricercatori hanno intenzione di trovare prove dell'esistenza di Nessie utilizzando droni ...