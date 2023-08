Morte di Prigozhin | l’ipotesi sui lavori al condizionatore del jet | i sospetti sulla bomba piazzata da tre tecnici

(Di lunedì 28 agosto 2023) Attorno alladi Yevgenysi addensano le congetture: sono ancora molti i punti oscuridinamica dell’incidente aereo in cui sono rimaste vittime altre nove persone lo scorso 23 agosto, ma sembra che le indagini inizino a delineare una pista. Che ruota attorno al sistema dell’aria condizionata del jet a bordo del quale viaggiava il fondatore del gruppo Wagner. Secondo quanto riportato dal Moskovsky Komsomolets, infatti, ilavrebbe avuto un guasto lo scorso 18 luglio: imprevisto che avrebbe richiesto la costruzione di un nuovo sistema scrive il Corriere della Sera, oltre allo stop del velivolo nello scalo di Sheremtyevo, a Mosca. L’operazione si sarebbe conclusa lo scorso 20 agosto: un lasso di tempo non indifferente, che avrebbe potuto fornire agli attentatori l’opportunità di ...

...ha annunciato che dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina è stata documentata la... L'omicidio die la preparazione di una nuova mobilitazione per saturare il fronte è una ...Attorno alladi Yevgenysi addensano le congetture: sono ancora molti i punti oscuri sulla dinamica dell'incidente aereo in cui sono rimaste vittime altre nove persone lo scorso 23 agosto, ma ...L'aereo diLe indagini hanno confermato ladie quella dei suoi collaboratori. Non è tuttavia stata avanzata alcuna versione ufficiale in merito allo schianto né su chi ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551. Bloomberg fa sapere che l'8 settembre Erdogan volerà in Russia per incontrare Putin: i due leader dovrebbero discutere sul rilancio dell'accordo sul grano de ...L’aereo di Prigozhin Le indagini hanno confermato la morte di Prigozhin e quella dei suoi collaboratori. Non è tuttavia stata avanzata alcuna versione ufficiale in merito allo schianto né su chi ...