Morgan si scatena sul palco | Accuse e insulti al pubblico

(Di lunedì 28 agosto 2023)sisul: Polemiche ein un infausto episodio durante un concerto in Siciliainsulta ilad un concerto con pesanti. Il vistoso artista difatti non si è risparmiato a rispondere ad alcune lamentele da parte dei suoi spettatori che in quel momento erano in procinto di ascoltare la sua esibizione. Il noto compositore e cantante, è spesso ricordato per avere un carattere non molto “tranquillo”. L’elettrico artista si è quindi nuovamente fatto notare sul. L’accaduto si è tenuto durante il concerto “Segnali di vita e di arte” dedicato al cantante Franco Battiato tenutosi a Selinunte in Sicilia, nel corso del Festival della bellezza. Il cantante si è quindi ...

di m...",senza freni, l'insultoil caos VIDEO 'Ieri sera si è assistito a una disputa da leoni da tastiera, non più sui social, ma in diretta. Non è stato bello. È stato un brutto ...Il manifesto del concerto diè virale: cosa c'è scritto - GUARDA Poiha detto 'fr*** di me***', sempre alla stessa persona, e il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e protestare ...Dopo un mese e mezzo di studio e attesa, la Salernitana sisul mercato e si prepara ad annunciare ben 7 acquisti in poche oreFerragosto frenetico e di ...De Sanctis (LaPresse) - ...

Morgan scatenato contro il pubblico: parolacce e insulti omofobi dal palco di Selinunte RaiNews

E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti Rai dopo le polemiche che si sono scatenate intorno a Morgan per gli insulti al pubblico durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte, dedicato a ...(Adnkronos) - ''Al momento la Rai non ha alcun contratto con Morgan e non è prevista una seconda stagione di 'StraMorgan'. Il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2 ...