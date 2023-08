«Morgan non è in sé | mi fa tenerezza | il suo è un grido d’aiuto» | ecco chi l’ha detto ma Selvaggia Lucarelli non è d’accordo

(Di lunedì 28 agosto 2023) In questi ultimi giorniè tornato a far parlare di sé; l’ex compagno di Asia Argento – durante una sua esibizione live – si è arrabbiato con il suo pubblico, scatenando l’incredulità dello stesso e l’ira di. Ma cosa è successo? Ultimamenteè sempre più al centro dell’attenzione per le sue...

"Sei fuori tema!", gli urlano, pretendendo altri pezzi di Battiato. E lui sbrocca. Il fatto è che però, al di là della pesantezza dell'insulto ormai virale di cui si è macchiato,ha tutti i torti. Anzi. Perché ormai il pubblico ha perso di vista sia il ruolo dell'artista che della propria " personalissima " idea di "gradimento". Con un gradimento che per l'artista ......sentito ferito nell'anima per avere interpretato una canzone di Battiato in quel luogo commovente e per avermi chiesto una cover di Battiato come se fossi un jukebox' - Cosa è successoha ...Tutti controdopo gli insulti pronunciati dal palco di Selinunte contro il pubblico. Tra questi anche il ... "è stato Putin, chi ha ammazzato Prigozhin": l'ex capo della Wagner sgancia la ...

Gli insulti (anche omofobi) di Morgan al pubblico a Selinunte: «Io non canto per gente come voi. Perle ai... Corriere TV

Dopo il deplorevole episodio di Selinunte, Morgan si scusa: "Ho usato una espressione infelice, non sono omofobo". Poi il dissing con Andrea Scanzi ...Durante Battiato - Segnali di vita e di arte, Morgan ha insultato il pubblico presente all’evento. L’episodio gli costerà l’addio a X Factor