Morgan | insulti al pubblico di Selinunte poi le scuse via social VIDEO

Subissato dalle contestazioni del pubblico,ha quasi fatto cenno di volersene andare , interrompendo lo spettacolo, ma alla fine è rimasto sul palco continuando la sua invettiva. ' Allora, per ...E tutti muti":ricopre diAmadeus... dovuto dal fatto che " pensano " allo spettatore piacciono più gliche un ragionamento articolato, chi reca le offese "in questo caso " debba essere premiato e osannato. Se questa ...

Pioggia di insulti al pubblico, arrivano le scuse di Morgan: «Ho sbagliato, ma non sono omofobo. M'ero sentito trattato ... Open

Negli ultimi anni, Morgan si è lanciato in sfoghi e invettive per poi chiedere scusa appena qualcuno gli faceva notare che aveva sbagliato. Anche stavolta il cantante ha seguito lo stesso modus ...Botta e risposta social tra il giornalista Andrea Scanzi e il cantante Morgan. Dopo le critiche per gli insulti rivolti al pubblico nel corso di un suo concerto, infatti, il reporter, in un video ...