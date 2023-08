Morgan fuori da X Factor? Pioggia di commenti inferociti sui social

contro il pubblico: "Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez" L'episodio dia Selinunte scatta quando qualcuno dal pubblico rimprovera al cantautore di essere 'tema' ...... l'ira dell'artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: "Seitema". "Avete avuto abbastanza voi adesso - ha risposto, in piedi sul palco rivolgendosi al ..."Co***, me***, siete completamente str***":controllo, chi insulta dal palco

Morgan fuori da X Factor La decisione di Sky e la richiesta dei social Tuttosport

Le pagine social di Sky e X Factor sono state prese d'assalto dagli internauti, che chiedono la sua esclusione dalla giuria dopo i fatti di Selinunte ...La risposta di Marracash a Morgan doveva arrivare e mentre Fedez resta in silenzio il rapper avvisato di tutto ha qualcosa da dire. Ci va giù pesante Marracash contro Morgan ma era tutto prevedibile.