Morgan e gli insulti | fonti Rai | “Seconda stagione StraMorgan? Non è prevista”

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Al momento non abbiamo alcun contratto con il cantante" ”Al momento la Rai non ha alcun contratto cone non èunadi ‘Stra’. Il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024.”. E’ quanto apprende l’Adnkronos daRai dopo le polemiche che si sono scatenate intorno aper glial pubblico durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte, dedicato a Franco Battiato, dove il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad offenderli anche attraverso frasi omofobe. Un comportamento che ha creato indignazione sui social. Poi le scuse: ”Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che non mi piace – ha scritto ...

Il rapper dopoinsulti al concerto di Selinunte: "Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv" ", bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma ...si scusa perinsulti omofobi. Poi nuova rissa (con Scanzi)ci dorme su e questa mattina pubblica una Stories su Instagram in cui si scusa per il deplorevole spettacolo di Selinunte , ...Ma mentre grattiultimi soldi non mi nominare mai più". Marracash, in una storia su Instagram, risponde così ache ieri a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitava a ...

Dopo la piazzata di Morgan sul palco del Festival della Bellezza di Selinunte, continua la polemica. Interviene Marracash, chiamato in causa ...Morgan è fuori da X Factor Dopo il suo show allo spettacolo dedicato a Battiato, Marco Castoldi potrebbe essere cacciato da tutti i programmi, non solo a Sky.