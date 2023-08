Morgan cosa ha detto su Marracash al concerto di Selinunte? La risposta del rapper «Gratta gli ultimi soldi» VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) La sfuriata megalomane diriceve le prime risposte da diretti interessati che sono stati tirati in causa; in particolareha deciso di rispondere per le rime al cantate: scopriamohadurante ildie la reazione del. L’evento, intitolato “Battiato – Segnali di vita e arte”, svoltosi sabato 26 agosto a...

''Non sostia succedendo a- sottolinea - ricordo un suo concerto al Cassero di Bologna durante una serata gay dove faceva una cover di tutte le canzoni di David Bowie, lì disse cose ...La reazione diè stata immediata: 'Siete venuti a rompere i cog**i a me, che vi ho dato unaLa società è una me**a fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a ..."Tutto è nato da un signore che...",ha provocato la furia dinon è nuovo a far parlare di sè per dei comportamenti un po' sopra le righe, ma questa volta il cantautore ha proprio ...

Morgan perde la testa, insulta e poi si scusa. Ecco cosa ha detto TGLA7

(Adnkronos) – ”Morgan a ‘X Factor’ Le scuse vanno sempre accettate però non è la prima volta che Morgan dice cose, chiede scusa e poi magari le rifà perciò sarebbe pericoloso per un programma di ques ...segnali di vita e di arte».L’ira del cantautore si è scatenata quando alcuni dei presenti gli hanno fatto notare che «era fuori tema».Immediata la risposta di Morgan.«Non avere la sensibilità per ...