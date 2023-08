Monica Bertini | l’ultimo bikini è sempre il più bello | fan in estasi

, per l'amata conduttrice la pausa estiva è finita. Eppure, il volto di Pressing non ha ancora finito di sorprendere i fan sui social. Il suo nome è ben noto agli appassionati di calcio:...Francescaera il prototipo perfetto: con la sua bellezza e i suoi capricci (smetteva di ... Cher, Elton John and Diana Ross ai Rock Awards al SantaCivic Auditorium 1975 (Mark Sullivan 70'...è la regina della serata: insieme a Massimo Callegari si è ripresa il ruolo di protagonista della domenica sera. L'outfit è da Serie A Non solo Giorgia Rossi, tornata protagonista a ...

Straripante in costume: Monica Bertini lascia tutti senza parole Rompipallone

La giornalista sportiva Monica Bertini non fa più notizia: in bikini non ha rivali, fan semplicemente in estasi ...Monica Bertini, la pausa estiva è finita. Eppure, il volto di Pressing non ha ancora finito di sorprendere i fan sui social.