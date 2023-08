Mondiali di basket | il processo a Pozzecco dopo l’espulsione Petrucci | “Mai più”

(Di lunedì 28 agosto 2023) “A tutti gli allenatori ho detto che episodi come quelli di ieri non li voglio più vedere“. Ilal ct dell’ItalGianmarco, espulso nel secondo match deicontro la Repubblica Dominicana, arriva fino al presidente della Feder, Gianni. In molti hanno criticato l’atteggiamento del tecnico: nel secondo quarto una serie di chiamate dubbie degli arbitri hanno fatto infuriare coachche all’ennesima protesta ha ricevuto il secondo fallo tecnico ed è stato appunto cacciato. Da quel momento l’Italia è andata in confusione e ha subito il gioco di uno scatenato Towns e dei suoi compagni. Il capitano azzurro Gigi Datome a fine gara ha commentato: “non credo abbia influito, ma dobbiamo stare più ...

Si chiudono dei buonidi atletica per gli azzurri, mentre nella squadra di Pozzecco è sconfitta contro la Repubblica Dominicana. Ne parliamo in 'Che domenica!' con il vicedirettore ...(Xinhua/Meng Yongmin) (Photo by Meng Yongmin / XINHUA / Xinhua via AFP) L'Italia delsconfitta aidalla Repubblica Dominicana. Alla fine solo 87 - 82 ma è stata sotto di diciassette ...Leggi Anchedi: l'Italia di Pozzecco a caccia dei quarti tra certezze e belle speranze Sarà un Europeo molto italiano nell'organizzazione e di sicuro nella passione che si riuscirà a ...

Mondiali di basket, l'invasione di campo del telecronista Rai: «Questo è fallo, vado a dirlo all'arbitro che sta qui davanti ... Open

Quarto giorno della prima fase al Mondiale 2023 di basket, con otto partite previste oggi lunedì 28 Agosto per la rassegna iridata in svolgimento tra Indonesia, Giappone e Filippine dalla mattinata it ...