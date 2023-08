Mondiali di Atletica 2023 | l' Italia tra vittorie e record | i momenti indimenticabili

Noah Lyles, campione del mondo dei 100 e dei 200 metri, fa arrabbiare le stelle Nba. Lo sprinter degli Stati Uniti è stato protagonista assoluto aidileggera di Budapest 2023. Alla fine, con il trionfo della staffetta 4x100, si è messo al collo 3 medaglie d'oro. E nelle dichiarazioni in conferenza stampa si è tolto un sassolino ...In questi ultimi scorci di ferie agostane anche Giovanni Malagò , presidente del CONI, ha seguito con ansia e una certa apprensione idiappena conclusosi a Budapest. Prima la gioia per quell'oro di Gianmarco Tamberi, tormentato e agognato forse più del successo olimpico questo primato che lo ha innalzato tra i ...Significa che l'per lui - da civile - non è formalmente un lavoro , eppure ci si può dedicare a tempo pieno perché a Bergamo, dove vive in un appartamento dal 2016, prima in compagnia dell'...

Rimonta assurda di Femke Bol, oro Paesi Bassi nella 4x400! L'Italia di Mangione, Polinari, Bonora e Trevisan è settima Eurosport IT

La rassegna mondiale appena chiusa nella capitale magiara è da record per l'Italia, che non tornava a casa con 4 medaglie da ben 22 anni. Riviviamo insieme i momenti più belli, le sorprese e le delusi ...Una domenica con ascolti super per i programmi sportivi. In prima serata su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.721.000 spettatori pari all’11.9%. Ma per tutte le giornate dell'evento gli ...