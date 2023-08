Mondiali atletica 2023 | la Rai esulta per gli ascolti super | “Prodotto apprezzato sin dal primo giorno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) La Rai si gode glifatti registrare durante idi. Un bilancio che vede otto giorni di gare trasmesse in prima serata televisiva, da 1 milione e 730mila appassionati di media, con punte di oltre 5 milioni in occasione delle finali con gli Azzurri in pista e uno share che non è mai sceso sotto il 10%. Il direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi non nasconde la “grande soddisfazione” per “unche è stato molto, sin dal”. E spiega: “Il racconto delle tante ore di gara, affidato all’ottima squadra (Bragagna, Alessandrini, Tilli, Di Bella, Caporale, oltre a tutti i tecnici) che i vicedirettori Mascolo e Pescante hanno messo in campo, è stato eccellente, con un paio di giornate davvero straordinarie dal punto di vista ...