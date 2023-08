Mirko Brunetti commenta l’incontro tra Greta e l’ex Eugenio

La sera del 25 agosto Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island che è uscita dal programma con il fidanzato, è stata a cena con Eugenio Colombo, noto ex tronista ma anche suo ex compagno. I due hanno mangiato al ristorante con i figli di lui, mentre dinon c'era traccia. Il ...In un primo momento però, nessuno dei due si è sbilanciato più di tanto, fino a quando a fare chiarezza ci ha pensato proprio l'ex di, che incalzata da un follower, ha deciso di ...Greta e Eugenio , infatti, avevano avuti un flirt e i followers hanno pensato che ci fosse sotto qualcosa e che l'ex volto di Temptation Island stesse mancando di rispetto al compagno,...

Temptation Island, Mirko Brunetti rivela: «Con Greta stanno iniziando i primi litigi ma…» ilmattino.it

Prime liti di coppia per Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo Temptation Island. Lui però interviene e rassicura i fan ...Mirko di Temptation Island non si trattiene più, ecco cosa ha detto ai fan sulla fidanzata Greta e l'ex Eugenio ...