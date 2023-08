Minaccia a Calderoli | “Siamo la Mafia”

(Di lunedì 28 agosto 2023) “la”,al Ministro degli Affari Regionali Roberto: “Non ho paura delle minacce, non mi spavento” Il ministro per gli affari regionali Robertoha ricevuto unadi morte riportato su un foglio di carta. Sembra che il punto che l’avrebbe scaturita sia la la riforma dell’autonomia differenziata regionale, uno dei punti del programma della Lega. Tale riforma è al centro di forti critiche perché – secondo gli esperti – aumentare le differenze tra le regione. A dare notizia dellalo stessosu Facebook. Riportiamo il contenuto dellatestuale mente di seguito “Roberto, se non la smetti di attuale la politica di genocidio nei ...

Il destinatario di questamafiosa è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie,, cui va tutta la mia vicinanza e solidarietà per le frasi ingiuriose rivoltegli, riferite ...Nella lettera, inviata nei giorni scorsi, un mittente anonimo accusadi 'genocidio nei confronti del Sud' e lodi morte . L'episodio è avvenuto in un clima di crescente tensione ...... unache non spaventa nessuno che abbia come stella polare la democrazia, e quindi tanto meno il ministroe i tantissimi che, pur esprimendo posizioni diverse, sono al lavoro sull'...

Minacce di morte al ministro Calderoli per l'Autonomia regionale: «Basta genocidio contro il Sud» Open

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha segnalato di aver ricevuto una lettera di minacce che segue uno stile tipico della mafia. Ha scelto di utilizzare i social ...E’ quanto scrive, in un post su Fb, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli pubblicando una foto della lettera. “Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado ...