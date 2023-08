(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA – : “In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: “Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo? Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Salvini promuove l’autonomia: “Riforma importante, darà benefici da Sud a Nord” Ponte sullo Stretto di Messina, via libera definitivo al decreto: è legge Salvini sulle infrastrutture: “Spenderemo tutti i fondi Pnrr” Auto, Salvini è fiducioso: “Penso che riusciremo a bloccare l’euro 7” Casellati incontra Cna: riforme istituzionali per assicurare stabilità Governo e ampio coinvolgimento forze sociali Milano-Cortina, Zaia: “I sogni diventano realtà”

' Roberto Calderoli ha tutta la mia vicinanza e solidarietà per le vilidiricevute: un atto tanto violento e inaccettabile. Siamo dalla stessa parte, quella di chi difende i valori della democrazia e della convivenza civile ': lo scrive sulla piattaforma X ...I magistrati che sono a capo delle indagini scrivono che "nei giorni scorsi è stata raggiunta, seppur indirettamente, da espressedida parte di persone vicine agli indagati, che le ..."Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e quella del Governo al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli per lediricevute. Un gesto ignobile da ...

ROMA - Minacce di morte al ministro Calderoli: “In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: “Se non la smetti di ...L’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale: “Autonomia sarà colpo di grazie per il Sud e il consenso criminale cresce grazie a pove ...