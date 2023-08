Minacce di morte al ministro Calderoli per l’Autonomia regionale | «Basta genocidio contro il Sud»

(Di lunedì 28 agosto 2023) «Io non ho paura delle, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore». Lo ha detto Robertoper gli Affari regionali e le Autonomie, che sui social ha reso noto di aver ricevutodiper il disegno di legge da lui promosso e che ha ottenuto il via libera definitivo del Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso. «In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale “se non la smetti di attuare la politica dinei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo? Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”», si legge nel messaggio intimidatorio pubblicato ...

Che i social ormai stiano diventando piano piano un ginepraio di insulti e diè cosa risaputa. In queste ultime settimane da X (ex Twitter) a Instagram si assiste ad una escalation di violenza verbale, senza precedenti. Eppure qualcosa non torna. Sembra che stiano ...... continue richieste di denaro, offese e ingiurie, molestandoli con telefonate e tentando più volte di accedere alla loro abitazione, fino ad arrivare alledi, in un caso anche con l'...Roma, 28 ago. " "Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per lediricevute in questi giorni. Queste intimidazioni non siano di ostacolo a un dibattito politico sincero e aperto sull'autonomia". Lo scrive in un tweet il deputato di Azione e Italia ...

Estorsione, maltrattamenti e minacce di morte ai genitori: 39enne va in carcere Repubblica Roma

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alle minacce di morte ricevute da Calderoli in una lettera contenente minacce di morte e riferimenti alla mafia. “Nella lettera si ...E’ questo il messaggio inviato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, al ministro per gli Affari regionali a nome dei leghisti romagnoli ...