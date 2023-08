Minacce di morte a Calderoli | Siamo la mafia Il ministro | Io non mi fermo

'Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per lediricevute in questi giorni. Queste intimidazioni non siano di ostacolo a un dibattito politico sincero e aperto sull'autonomia'. Lo scrive in un tweet il deputato di Azione e Italia ...Che i social ormai stiano diventando piano piano un ginepraio di insulti e diè cosa risaputa. In queste ultime settimane da X (ex Twitter) a Instagram si assiste ad una escalation di violenza verbale, senza precedenti. Eppure qualcosa non torna. Sembra che stiano ...Roma, 28 ago. " "Solidarietà al ministro Calderoli per le inaccettabilidiricevute. Qualunque diversità di valutazione non può e non deve mai sfociare nell'intimidazione e nella violenza". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia viva alla Camera ...

Agenzia Roma, 28 ago. “Siamo vicini al ministro Calderoli per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima. Le minacce non fermeranno il lavoro del governo per concretizzare una riforma tanto att ...Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alle minacce di morte ricevute da Calderoli in una lettera contenente minacce di morte e riferimenti alla mafia. “Nella lettera si ...