Minacce di morte a Calderoli | la solidarietà del governatore Zaia

(Di lunedì 28 agosto 2023) VENEZIA – “Al ministro Robertoè giunta una lettera contenentedie riferimenti alla mafia, a causa del suo lavoro per la riforma dell’autonomia. Al ministro tutta la miaumana e istituzionale: si tratta di un inaccettabile gesto contro un processo di riforma della cui democraziasi è più volte fatto garante. Nella lettera si fa anche riferimento a una ‘mafia’ alla quale ‘non costerebbe niente uccidervi’; una minaccia che non spaventa nessuno che abbia come stella polare la democrazia, e quindi tanto meno il ministroe i tantissimi che, pur esprimendo posizioni diverse, sono al lavoro sull’autonomia in sede Parlamentare”. Così sui social Luca(foto),della Regione Veneto, in ...

La ragazza scoprirà che il padre ha ricevuto delledie per avere protezione , vorrà diventare ufficialmente sua figlia. Tra Bernardo e Petra scoppierà la passione e i due si ...'Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per lediricevute in questi giorni. Queste intimidazioni non siano di ostacolo a un dibattito politico sincero e aperto sull'autonomia'. Lo scrive in un tweet il deputato di Azione e Italia ...Che i social ormai stiano diventando piano piano un ginepraio di insulti e diè cosa risaputa. In queste ultime settimane da X (ex Twitter) a Instagram si assiste ad una escalation di violenza verbale, senza precedenti. Eppure qualcosa non torna. Sembra che stiano ...

Estorsione, maltrattamenti e minacce di morte ai genitori: 39enne va in carcere Repubblica Roma

La mafia minaccia di morte il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, leghista e grande tessitore della tela dell’autonomia regionale differenziata. Con una lettera scritta in stampatello e ..."Non ho paura delle minacce". Il Ministro degli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli, ha ricevuto una lettera minatoria in cui è stato minacciato di morte, ma non intende spaventarsi e ...