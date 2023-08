Minacce a Calderoli | la solidarietà del Governo Meloni | gesto ignobile Avanti insieme a testa alta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto, destinatario di una lettera intimidatoria firmata da sedicenti mafiosi, riceve labipartisan die esponenti parlamentari di entrambi gli schieramenti di centrodestra e centrosinistra. A partire dal messaggio di vicinanza postato su Twitter dal premier Giorgia, che tra indignazione e incoraggiamento, ha scritto: «Desidero esprimere tutta la miae quella delal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Robertoper ledi morte ricevute. Unda condannare con assoluta fermezza., a...

Roma, 28 ago. " "A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera solidarietà al ministroper la lettera diricevuta. Dal governo Meloni e Fdi la ferma condanna a tutte le intimidazioni mafiose". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, su X (...'Solidarietà e forte vicinanza al ministro Robertoper ledi morte ricevute ad opera, si legge, di mafiosi. La Sicilia e i siciliani per bene, che sono la stragrande maggioranza, sono stanchi di sentire parlare della Sicilia per la ...'La lettera diarrivata negli ultimi giorni di agosto al Ministroè certamente un fatto tristissimo per chiunque abbia a cuore il nostro Paese e lo Stato di diritto. Ledi morte ai ...

Lettera di minacce di morte al Ministro Calderoli: accusato di "genocidio nei confronti del Sud". Le reazioni: solidarietà ... Il Riformista

"Le gravi minacce di morte al ministro Roberto Calderoli sono inaccettabili: si possono avere opinioni politiche differenti, ma nessuna contrapposizione può essere tradotta in parole tanto gravi. A Ca ...Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera solidarietà al ministro Calderoli per la lettera di minacce ricevuta. Dal governo Meloni e Fdi la ferma ...