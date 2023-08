Miley Cyrus | il suo passato su una maglietta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel video del suo nuovo singolo Used To be Young, la cantante indossa con consapevolezza tutto il suo. Un corsetto che rappresenta i suoi eccessi e una canotta con sopra Topolino che ricorda i suoi inizi nella Disney

Miley Cyrus guarda al passato con nostalgia e con consapevolezza con il suo nuovo brano che comunque guarda ad un luminoso futuro. Oggi Miley Cyrus ha fatto i 30 e con il nuovo singolo, Used to Be Young, celebra il mesto requiem degli anni ruggenti che furono. L'ex 'Wrecking Ball' insomma, è nata incendiaria per poi finire...

“Used to be young”, Miley Cyrus canta il cambiamento: “Dici che ero pazza, ero solo giovane” Radio Deejay

