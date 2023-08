Miley Cyrus | come è cambiata dai tempi di “Wrecking Ball”

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha regalato al suo pubblico un nuovo singolo in cui parla ancora una volta del suo passato. L’artista statunitense non ha mai smesso di rinnovarsi, passando anche attraverso periodi della sua vita e carriera in cui ha ricevuto parecchie critiche sul web. Ma oggi è totalmente rinata. Si apre un nuovo capitolo per la carriera di, che celebra la semplicità dopo periodi in cui l’eccesso è stato il suo unico mantra nella vita. La cantante non ha mai smesso di mettersi in gioco attraverso la sperimentazione musicale e stilistica. Daidiè completamentee ha trovato finalmente il suo equilibrio. Com’èin tutti questi anni, foto Ansa – ...

guarda al passato con nostalgia e con consapevolezza con il suo nuovo brano che comunque guarda ad un luminoso ...Questo profumo vivace e gioioso è adatto anche alle più giovani: la testimonial è. Gucci, Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum (100 ml). Prezzo: 111,30 in offerta su sephora.it Mugler ...Oggiha fatto i 30 e con il nuovo singolo, Used to Be Young, celebra il mesto requiem degli anni ruggenti che furono. L'ex 'Wrecking Ball' insomma, è nata incendiaria per poi finire ...

Miley Cyrus e il nuovo singolo 'Used to be young': “Dobbiamo onorare chi siamo stati e celebrare chi diventeremo”. C'è ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Hannah Montana: Mitchel Musso, l'attore che ha prestato il volto al migliore amico della protagonista, è stato arrestato in Texas ..."Used to be young" è il nuovo singolo di Miley Cyrus. Pubblicato per Columbia/Sony Music, l’artista multiplatino statunitense tra le più influenti nella cultura ...