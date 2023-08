Milano - Area B e Area C | le nuove regole e i prezzi più cari

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per quest'anno non sono previsti nuovi divieti ambientali per l'accesso all'B, la zona a traffico limitato che coinvolge tutto il territorio milanese, controllata da 188 telecamere e attiva dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì. Nella Ztl è vietato l'accesso delle auto fino a Euro 2 benzina e fino a Euro 5 diesel. Le novità principali che verranno introdotte a ottobre riguardano i vecoli commerciali e quelli destinati al trasporto di più di 8 persone: potranno circolare solo se dotati di un sistema ri rilevamento dei pedoni e dei ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede. Su ogni mezzo dovrà essere applicato un apposito adesivo che segnala il pericolo dell'angolo cieco. Per l'accesso inB continuerà a rimanere valido il servizio Move-In per i veicoli benzina fino a Euro 2 e ...

Arrivano nuove regole per la circolazione delle auto a Milano a partire da ottobre. Dal 2 ottobre sarà vietato l'ingresso a grandi tir e a pullman sopra le cinque tonnellate ...Dal prossimo 2 ottobre i mezzi pesanti potranno circolare nell’area solo se dotati del sistema di rilevamento pedoni e ciclisti ...