(Di lunedì 28 agosto 2023) Sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e sotto la pia battente Un uomo di 89 anni è morto, sabato 28 agosto, dopo essere stato investito stamattina da un. L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Francesco Pecorari. L’è deceduto un’ora dopo all’ospedale Policlinico. Stando a quanto si apprende stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e sotto la pia battente. Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un uomo di 89 anni è morto oggi, sabato 28 agosto, dopo essere stato investito stamattina da un taxi a. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Francesco Pecorari. L'è deceduto un'ora dopo all'ospedale Policlinico. Stando a quanto si apprende stava attraversando la strada fuori ...due persone sono rimaste ferite: undi 68 anni è stato colpito da una tegola, mentre nella Bergamasca un albero è crollato su un motociclista di 64 anni. Nella regione sono caduti ...È morto l'uomo di 89 anni che è stato investito stamani, 28 agosto, da un taxi nella centralissima via Francesco Pecorari a Milan. L', a quanto si è saputo, è morto dopo il suo arrivo all'ospedale Policlinico. Gli agenti della Polizia Locale, da cui si è avuto conferma del decesso, stanno eseguendo i rilievi per ricostruire ...

Milano, anziano travolto e ucciso oggi da taxi TheSoundcheck

Un uomo di 89 anni è morto oggi, sabato 28 agosto, dopo essere stato investito stamattina da un taxi a Milano. L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in via Francesco Pecorari. L’anziano è deceduto un ...Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un taxi in centro a Milano. Da una prima ricostruzione, pare che l’89enne stesse attraversando lontano dalle strisce pedonali.