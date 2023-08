Milan | UFFICIALE | colpo in attacco per la Primavera

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilsi muove per il mercato dei giovani. Il club rossonero ha infatti chiuso la trattativa col Copenaghen per Alexander Simmelhack, attaccante...

Commenta per primo Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Paok Salonicco . Il giocatore ex Torino,e Cremonese - di proprietà del Benfica - passa in prestito al club greco.... attaccante anche lui fuori dal progetto(e non convocato da Pioli nelle prime due di ...anche il ritorno di Alexis Sanchez all'Inter. Monza, ecco Akpa Akpro dalla Lazio. Di seguito ...Chi preferisce seguire l'evento su YouTube , può farlo attraverso il canaledella UEFA, ... Con Napoli, Lazio, Inter eche lottano per scoprire i loro avversari, gli appassionati di ...

Mercato Milan, Origi via in prestito: Furlani apre ma ad una sola condizione Calciomercato Milan, i rossoneri hanno aperto al prestito con diritto di riscatto di Divock Origi ma ad una sola condizione ...Meitè, mediano ex Milan Torino e Cremonese, è ufficialmente un giocatore del Paok Salonicco. Arriva in prestito tra i greci dal Benfica, per un anno.