Milan-Taremi | assalto finale al Porto | le ultime

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilsarebbe vicino a chiudere il colpoper l’attacco, i rossoneri insistono colper arrivare al giocatore Ilsarebbe vicino a chiudere il colpoper l’attacco, i rossoneri insistono colper arrivare al giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stesso iraniano potrebbe scendere in campo per convincere la societàghese a cederlo.

La Juventus non chiude definitivamente le porte a Berardi malgrado il muro del Sassuolo, mentre ilnon mollaper completare l'attacco a disposizione di Pioli. 08:13 28 Agosto Lukaku - ...Gol in arrivo: Lukaku - Roma e. Garcia vola, Sarri a zero. Esame Inter in provincia: Inzaghi intanto aspetta Pavard. Mancini: ecco i soldi.'Niente di bello', così apre il Corriere ...Il conto alla rovescia continua: la Roma aspetta Romelu Lukaku, l'ottimismo ormai è diffuso, la definizione dell'affare è vicina. La Lazio chiude il colpo Guendouzi col Marsiglia per regalare a Sarri ...

Taremi-Milan, l'ora della verità: oggi incontro tra l'iraniano e il Porto La Gazzetta dello Sport

Alla fine del mercato mancano appena 5 giorni: nella sera stessa in cui i rossoneri scenderanno in campo all'Olimpico contro la Roma per la terza giornata di campionato, ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...