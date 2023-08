Milan | Saelemaekers accetta il Bologna | contatti in corso | la situazione

Gli inglesi hanno sorpassato il, che resta comunque la prima scelta del francese. Ad ora ... E intanto ancheè un po' più vicino all'addio, con il Bologna che spinge a nelle ultime ...Il Bologna è pronto a chiudere per l'arrivo didal, accordo vicino grazie al blitz di Sartori in questi giorni Il Bologna è pronto a chiudere per l'arrivo didal, accordo vicino grazie al blitz di Sartori in ...1 Il futuro di Alexisè sempre più lontano dal, L'esterno belga è infatti sul mercato e ci sono stati nelle ultime settimane diversi contatti fra club e giocatore per provare a strapparlo ai rossoneri. ...

Il Bologna ha l'ok di Alexis Saelemaekers al trasferimento. La società rossoblù, ora, lavora a un prestito con diritto di riscatto. il Milan, intanto, sta aspettando la proposta definitiva. La ...Dopo l’1-1 con la Juventus, il Bologna si prepara a chiudere un importante colpo sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i felsinei avrebbero ricevuto l’ok di Alexis Saelemaekers per ...