Milan | retroscena Koulierakis

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Ci serviva, avevamo il dovere di fare una prestazione così". Al termine di Lazio - Genoa 0 - 1,Badelj ha spiegato idella gara coraggiosa e di spessore svolta dai rossoblù all'Olimpico. "Abbiamo parlato della prestazione - prosegue - sperando che arrivasse anche il risultato. ...STRATEGIA ROSSONERA - Da qui il braccio di ferro in atto col, che dal canto suo non valuta un esborso superiore per un calciatore non più giovanissimo - è un classe '92 - e che tra poco meno di ...... seguire gli allenamenti in diretta, e scoprire inegli spogliatoi. Cosa puoi vedere su Inter TV e DAZN Cosa puoi vedere suTV e DAZN Cosa puoi vedere su Juventus TV e DAZN Cosa puoi ...

Milan, retroscena Pellegrino: lo seguiva anche Mancini | Mercato ... Calciomercato.com

Il Napoli è chiamato a rispondere alla vittoria del Milan, unica tra le big ad essere già a quota sei punti per la lotta allo Scudetto che vuole scippare al Napoli in questa stagione. Gli azzurri, che ...il Porto detiene infatti solo la proprietà dell'85% del cartellino del giocatore iraniano, ragion per cui maggiore sarà l'incasso dalla sua cessione e maggiore sarà la cifra che resterà in cassa.