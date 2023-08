(Di lunedì 28 agosto 2023) Ultimi 5 giorni di calciomercato e non c'è sosta per il lavoro dei direttori sportivi delle squadre che ancora devono completare...

...di Trevoh Chalobah del Chelsea (il preferito di Tuchel) e Lutsharel Geertruida del Feyenoord si aggiunge quello di Kalulu del. KALULU - C'è anche Kalulu sul taccuino dei dirigenti del, ...... deve giocare per forza titolare 2023 archivio Image Sport / Calcio /Monaco / Kim Min Jae /...di gol e che ambisce alla classifica cannonieri (Giraud ha fatto 4 gol in 2 partite in un......invece scende in campo questa sera a Cagliari e aspetta sempre l'ultimo via libera del... La Juventus non chiude definitivamente le porte a Berardi malgrado il muro del Sassuolo, mentre il...

Calciomercato Milan – Il Bayern pensa a Kalulu per sostituire Pavard Pianeta Milan

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il Bayern guarda in Italia per il dopo Pavard: nel mirino dei bavaresi c’è Kalulu, difensore francese del Milan Il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Pavard e l’Inter resta in attesa del ...