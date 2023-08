Migranti | tregua a Lampedusa | nessuno sbarco nella notte In hotspot oltre 3 500 persone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Continuano i trasferimenti dalla strutturadove, per la prima volta dopo diversi giorni, non si sono registrati sbarchi di. E’ atteso maltempo già nelle prossime ore e, con ogni probabilità, le partenze dalla Tunisia e dalla Libia, sono state bloccate in anticipo. Negli ultimi giorni sono state diverse decine gli sbarchi quotidiani. Sono 3.593 ipresenti questa mattina all’di, tra loro ci sono 503 minori non accompagnati. Ieri sera sono stati trasferiti 239con la nave Cossyra direzione Porto Empedocle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

a Lampedusa dove, per la prima volta dopo diversi giorni, non si sono registrati sbarchi dinella notte. E' atteso maltempo già nelle prossime ore e, con ogni probabilità, le partenze ...Lo scontro continua, non haperché si tratta di stabilire se la Schlein riuscirà ad avere il ... l'inflazione, il salario minimo, i, la nuova legge di bilancio, le pensioni. Per ...Numeri che appaiono bazzecole, se si pensa che sulle nostre coste da inizio anno si sono riversati 110mila. Per una brevesi confida nel vento e nel mare agitato. Ma anche in un nuovo ...

Migranti, tregua a Lampedusa: nessuno sbarco nella notte. In ... Adnkronos

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano Read Also La Grecia, alla quale nei saluti dopo la preghiera dell’Angelus sono andati il pensiero e le preghiere del Papa, è messa in ginocchio dai roghi, ch ...Emergenza a Lampedusa. Tremila migranti in 36 ore è un assalto. Si stima ne possano arrivare altri 2mila. L'Italia fa i conti con un nuovo tsunami umano proveniente dall'Africa. E l'hotspot scoppia. V ...